Calvin Harris gana la batalla a Harry Styles como pareja ideal para Taylor Swift

LA BATALLA CELEBRITY DE LA SEMANA

Hoy es jueves y toca desvelar a los ganadores de la batalla celebrity de la semana: Taylor Swift y Calvin Harris. La cantante y su pareja están 'very in love'. Son la pareja del momento y se han vuelto inseparables. El DJ ha conquistado a la rubia que, después de Harry, no había salido en serio con ningún chico. Y tanto es así que parece haberos conquistado ya que ha conseguido la mayoría de vuestros votos. ¡Y la verdad es que hacen una pareja de película!