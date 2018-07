Calvin Harris explota en las redes sociales contra Taylor Swift

Parece ser que la ruptura que Calvin Harris y Taylor Swift hicieron pública apenas hace un mes, después de un año y medio de relación, no va a tener fin. Los artistas musicales tuvieron un desenlace 'amistoso' e incluso el Dj le dedicó unas hermosas palabras en su Twitter: "La única verdad aquí es que la relación llegó a su final, pero lo que queda es una gran cantidad de amor y respeto".

A medida que ha ido pasando el tiempo los rumores que apuntaban que Taylor había rehecho su vida, el por qué Calvin eligió desde un principio como voz e intérprete principal a Rihanna y otros enredos, han empeorado la poca relación que les quedaba a la que fue la pareja de moda en las redes sociales.

Lo último ha sido una noticia publicada en el portal TMZ en la que se dice que Swift fue la que creó la letra de This Is What You Came For, grabó una demo del tema tocando con el piano y se la envió al que entonces era su pareja. Aunque Swift no se ha pronunciado todavía en las redes, su representante ha confirmado que lo que ha publicado el portal de celebrities más famoso en Estados Unidos es cierto. Lo que más le dolió a la cantante es que su ex dijera que nunca se había planteado trabajar con ella ni creía planteárselo en el futuro.

Lejos han quedado las hermosas palabras que el guapo escocés le dedicó a la rubia y, tras el nuevo escándalo, Calvin ha publicado una hilera de 'tuits' dirigidos a Taylor en los que parece estar celoso además de muy cabreado: "Creo que si eres feliz en tu nueva relación, deberías centrarte en eso en vez de tratar de demoler a tu exnovio para tener algo que hacer", decía en uno de ellos. ¡Menuda batalla campal!