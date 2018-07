Calvin Harris estalla en Twitter tras romper con Taylor Swift

El papel de Calvin Harris no debe ser muy fácil tras romper con Taylor Swift, y aunque el Dj ha intentado mantener la cordura y actuar diplomáticamente en todo momento, parece ser que en los últimos días su comportamiento ha variado un poco.

Así, el artista se ha refugiado en las redes sociales y no para de subir contenido a las mismas, como una foto de él presumiendo de torso desnudo, varios vídeos sin sentido en Snapchat o escribir en Twitter que porque ahora es un hombre soltero, puede hacer lo que le dé la gana.

Además, Harris ha vuelto a seguir a su ex en las redes, un detalle que no han saltado por alto los fans de ambos, y se ha enzarzado con un seguidor que le preguntó el motivo a lo que respondió que había seguido a Taylor nuevamente porque podía: "Porque puedo hacer lo que quiera hacer. Como tú. ¿Por qué te importa?", le contestó. Así mismo, dio a entender que no había sido él quien había decidido terminar la relación con Swift: "Hermano, yo no dejé a nadie y ella definitivamente no está triste. Está todo bien", concluyó.

Una actitud entendible cuando ves que tu ex se pasea de la mano de su nuevo novio, el actor Tom Hiddleston, y los paparazzis captan momentos llenos de romanticismo ente los dos, o salen a cenar y a bailar como antes lo hacía con él.