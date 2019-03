Calvin Harris defiende a Taylor Swift en Twitter ante las acusaciones de Zayn Malik

Zayn Malik no gana para disgustos últimamente y es que parece que le ha cogido el gusto a eso de encadenar polémicas. La última hazaña del ex chico de One Direction ha sido despertar la ira de Calvin Harris a través de Twitter.

El encontronazo se produjo después de que Zayn retuitease una imagen en la que se comparaba la actitud de Miley Cyrus y Taylor Swift frente a la difusión de su música de manera gratuita a través de plataformas como Spotify. Mientras que la polémica Cyrus se declara a favor de que todo el mundo disfrute de forma gratuita de su música, la princesa country está totalmente en contra.

Calvin ha interpretado la acción del ahora solista como una crítica directa hacia su novia y no ha tardado en reaccionar. "¿Has hecho dinero? Bien... ¿Jo*** al 99% de los músicos que dependen de estos servicios para sobrevivir? Sí, jódeles", le ha escrito el Dj al cantante de 22 años. "Si no entiendes que un artista con éxito utilice su éxito para beneficiar a otros músicos y compositores de la industria, ni me menciones. Mientras vosotros estáis votando en los premios Teen Choice hay algunos pobres en la base de la industria haciendo vuestra canción favorita para sobrevivir. Lo que significa que no te metas en lo que no entiendes", continuó el productor.

Ante estas duras palabras la respuesta de Zayn no se hizo esperar: "Claramente no has entendido lo que quería decir así que te sugiero que te calmes". Con esta declaración el joven zanjó la polémica a la que solo siguió un comentario pacificador por parte de Harris en el que dejaba claro que no era una afrenta personal, sino motivada por la ofensa a su querida Taylor.