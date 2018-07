Calvin Harris, celoso de lo que Taylor Swift pueda seguir sintiendo por Harry Styles

¡Uhhh! Parece que Calvin Harris es más celoso de lo que pensábamos, y es que si hace días os informábamos sobre los celos que habían poseído al Dj después de enterarse de que su chica, Taylor Swift, había vuelto a quedar con su exnovio, el actor Jake Gyllenhaal.

Pues bien, ahora otro exnovio entra en combate: Harry Styles. Desde que Taylor y el cantante de One Direction pusieron fin a su relación hace años, la expareja no había vuelto a tener contacto. ¡Pero esto no convence a Calvin! ¿Por qué siente estos celos de repente?

Todo ha sido por un comentario que Taylor ha hecho recientemente sobre Harry, reconociendo que el cantante era demasiado inmaduro cuando estaba con ella. Y aunque esto no deja en buen lugar a Styles, Calvin tiene dudas sobre lo que Taylor puede seguir sintiendo por él. Y es que como dicen… ¡donde hubo fuego, quedan cenizas!