Calvin Harris: el antes y después del Dj mejor pagado del mundo y actual novio de Taylor Swift

DE PATITO FEO A BUENORRO DE ARMANI

El increíble cambio de Calvin Harris es de tal grado, que nos hemos quedado alucinados de lo patito feo que era y en el cisne en el que el Dj se ha convertido. En Celebrities.es repasamos el antes y después de Calvin Harris. La verdad que está muchísimo mejor ahora, con la sonrisa 'Trident white' y unos abdominales de infarto. El look de 'nerd' con el que daba sus primero pasos en las mesas de mezcla no nos mola nada, y es que no es de extrañar con este nuevo aspecto no es de extrañar que Taylor Swift esté tan enamorada.