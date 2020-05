Michael Jackson falleció hace casi once años tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. Desde entonces han sido muchas las teorías que se han escuchado en torno a la leyenda del rey del pop, pero la última ha generado tal revuelo en las redes sociales que hasta se ha convertido en trending topic.

Esta teoría, lanzada por un usuario de TikTok, asegura que Bruno Mars es hijo del cantante. Y como muestra de que esto es verdad, saca a relucir algunos detalles que han hecho que muchos usuarios den por válido este supuesto.

Así, según la teoría, el nombre verdadero de Mars es Peter Gene Hernández, y estaría motivado por Jackson, que siempre quiso ser Peter Pan. Además, el sello discográfico de Michael fichó el mismo año de su muerte por Bruno y, por si fuera poco, el supuesto verdadero padre de este último fue tan amigo de Michael que incluso estuvo presente en su funeral.

Otro detalle que destaca la teoría es que el productor de Jackson fue despedido del sello discográfico tan sólo un días después de confirmar que el creador de canciones como 'Just the way you are' y 'Looked out of heaven' es el 'hijo' de Jackson.

