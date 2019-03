Bruno Mars 'encadena' el éxito en Madrid

El Palacio de Vistalegre de Madrid vibró el sábado al ritmo de la música del increíble Bruno Mars, que triunfó en la capital. Muchos ya recuerdan el concierto como uno de los mejores que se han celebrado en Madrid y es que el exitazo ya era de esperar pues las entradas se agotaron a los pocos días de salir a la venta.

Por el escenario pasaron muchos de los grandes de la música que quisieron acompañar a Bruno Mars en este concierto y la mayoría de los fans, además de esto, han destacado la iluminación del escenario. Y es que el cantante hawaiano se atrevió hasta con el español. "Bésame, bésame mucho con la lengua" cantaba ante la entrega y los gritos de sus fans.

Pero el artista no dejó de sorprender. Acompañaba cada canción de una coreografía diferente e incluso tentó a la suerte utilizando un lanzallamas durante una de sus actuaciones.

Bruno Mars empezó haciendo coros a 'hits' de raperos como 'Billionaire', lo que supuso el comienzo de una trayectoria llena de éxitos. Tiene dos discos y algunas de sus canciones más conocidas son "Lazy Song" y "Marry you", que por supuesto, no dejó de cantar el sábado en Madrid junto a otras como "When I was you man" o "Gorilla", su último éxito. Sus himnos imprescindibles como "Just the way you are" y "Locked out of heaven" tampoco faltaron. Este último es uno de los temas más escuchados en Youtube y con él consiguió el número uno de las listas estadounidentes, además del premio a la mejor canción del año en los MTV EMA.

Y con este buen sabor de boca solo cabe esperar que su próxima visita sea pronto...