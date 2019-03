Bruno Mars dedica una canción a una fan que sobrevivió a un accidente de tráfico

El cantante pop tuvo un precioso gesto de apoyo y solidaridad con una niña enferma de 11 años. Durante su concierto en Cleveland, Estados Unidos, Bruno Mars dedicó el tema 'The Way You aAre' a Zumyah, una auténtica heroina en su familia y ejemplo de superación para todos.

Tras sufrir un accidente de coche que acabó con la vida de sus dos hermanas y su madre embarazada, Zumyah ha salido adelante gracias a la música del artista hawaiano. Cada día, la joven escuchaba una y otra vez el tema 'When I was your man', una canción que tuvo un efecto terapéutico sorprendente en su recuperación del habla y la consciencia. Incluso los propios médicos han confirmado que Mars ha sido el verdadero milagro que ha salvado a la niña.

Desde el momento que el cantante conoció la historia de la joven superviviente, tuvo claro que quería homenajear el valor y el amor que Zumyah le había demostrado. El escenario de Cleveland fue el lugar perfecto para vivir uno de los momentos más emotivos de la vida profesional del artista. Y es que a pesar de que la joven aún padece graves lesiones cerebrales, acudió al concierto, regalando con su sonrisa uno de los momentos más especiales y emocionantes de toda la gira del artista.