Bruce Springsteen saca a bailar a una anciana de 91 años en su último concierto

EL ARTISTA ESTABA ACTUANDO EN MINNESOTA

Bruce Springsteen ofreció un maravilloso show con su último concierto en Minnesota. Un espectáculo con el que se metió al público en el bolsillo, y es que como en cada concierto cuando suena 'Dancing in the dark' el artista invita a un fan a subirse al escenario junto a él. Para sorpresa de todos, Bruce eligió a una anciana de 91 años que se encontraba entre el público y con la que bailó sobre el escenario arrancando los aplausos del público. ¡Cómo se nota que es 'The Boss'!