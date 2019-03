Bruce Springsteen habla de su depresión antes de publicar su biografía

Bruce Springsteen se ha sincerado a pocos días de cumplir 67 años de edad y de publicar su biografía. El cantante ha hablado con la revista Vanity Fair de su lucha contra la depresión desde el año 2009, cuando cumplió 60.

"Uno de los puntos que abordo en el libro es que donde quiera que estés o con quiera que estés, la depresión nunca te deja. Nunca conoces sus parámetros. ¿Puedo enfermarme lo suficiente al punto de parecerme más a mi padre de lo que podría?", dijo el músico al citado medio, quien revela que su padre padecía este tipo de problemas.

Sus memorias se titulan 'Born to Run' -haciendo referencia a uno de sus clásicos- y en ellas cuenta que estuvo mal desde los 60 hasta los 62, después estuvo un año bien, y otra vez recayó con 63 y 64 años. "No es una buena estadística", recalca. Sin embargo, a pesar de los problemas, él no ha parado de componer, ni se ha bajado de los escenarios, llenando estadios y arrasando con la venta de entradas. De hecho, en 2012 publicó su álbum Wrecking Ball, en el que incluye una canción titulada 'This Depression'.

Fue su mujer, Patti Scialfa, quien se dio cuenta que necesitaba ayuda médica y que la depresión de Bruce cada vez empeoraba más. También ha hablado ella para Vanity Fair y ha confesado que no se siente a gusto con esta parte de las memorias, pero que: "Ese es Bruce y creo que es genial para él escribir sobre la depresión. Mucho de su trabajo sale de sus intentos de superar esa parte de sí mismo".

No obstante, él ha continuado demostrando que tiene una fuerza interior admirable y que su alma de rockero es eterna.