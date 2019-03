Brooklyn Beckham no apoya a su novia Chloe Moretz en la disputa West-Kardashian-Swift

Chloe Moretz no ha podido resistirse a expresar sus opiniones acerca de la disputa más famosa en la actualidad en el mundo de la música, la guerra entre Taylor Swift, Kanye West y su mujer, Kim Kardashian.

La actriz decidió tuitear: "Hay gente en esta industria que debería salir de su agujero y mirar a su alrededor para descubrir cómo es el mundo real" y continuó con "dejad de perder el tiempo en algo tan petulante y sin importancia". La respuesta por parte de Kloé Kardashian no tardó en llegar, diciéndole "¿es este el agujero al que te refieres?" junto a una foto de una chica que parecía Chloe, a la que se le veía el culo entero.

A pesar de haberle respondido de forma muy educada, cosa que desarmó a la Kardashian porque se quedó sin un buen argumento, y a pesar de que su novio, Brooklyn Beckham, le había aconsejado mantenerse lejos de la polémica, Moretz se dejó llevar por sus impulsos.

Desde hace unas horas todo el mundo ha estado esperando que el hijo de los Beckham se manifestara en las redes sociales para salir en defensa de su novia, sin embargo, el chico ha sorprendido a los seguidores de la pareja.

En plena disputa de leonas, el joven decidió subir en su cuenta de Instagram dos fotos en las que lleva puesta una camiseta de merchandising de The Life Of Pablo de Kayne West. La frase que lleva impresa la camiseta es la de "Step Up In This Bitch Like I’m The One Your Bitch Like" de la canción Waves.

El chico nos ha dejado a todos con la boca abierta cual buzón, pensando si la actitud que ha tomado hará que su ruptura sea la siguiente en este verano en el que parece estar de moda ponerle fin al amor.