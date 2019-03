Britney Spears se siente orgullosa de ser una 'zorra' y así lo ha dejado de claro en Instagram

Si ya lo decía su tema 'Work B**ch'. Britney Spears nunca es ajena a la polémica y es que parece que la filosofía de 'Chicas malas' la sigue al pie de la letra.

La princesa del pop ha sido portada de los medios de comunicación después de la tremenda declaración en su cuenta de Instagram: 'La filosofía de las zorras'. ¡Toma ya!

Britney compartía una imagen en su red social con este mensaje: "Ser una puta significa… Defiendo mis creencias. Defiendo a quienes amo. Digo lo que pienso, pienso mis propios pensamientos o hago las cosas a mi manera. No permitiré que nadie me pisotee. Me niego a tolerar la injusticia. Y si eso me hace una puta, entonces que así sea. Acepto el título y me enorgullezco de ser una puta."

Sabíamos que le gusta llamar la atención, pero esto es demasiado, la cantante ha dejado claro de una manera muy peculiar que se siente orgullosa de ser una zorra. ¿Qué pensara su novio de esto?