Britney Spears rompe con su novio Charlie Ebersol tras un año de relación

Britney Spears ha roto con su novio Charlie Ebersol, así que la diva del pop vuelve a estar soltera. Brit y Charlie comenzaron a salir el año pasado y la última vez que se les vio juntos fue en la entrega de los premios Billboard. Parece ser que la ruptura ha sido decisión de la cantante. ¡La rubia vuelve a estar soltera!

Una pista que los medios han seguido para enterarse de la ruptura ha sido observar el Instagram de Britney, ya que la cantante ha borrado todas sus fotos con Charlie, al igual que hizo con Jason Trawick y David Lucado. Así que no ha sido difícil darse cuenta de que algo no marchaba bien...

Todo parece indicar que la cantante no tiene demasiada suerte con lo que respecta al amor: sus matrimonios con Jason Alexander y Kevin Federline resultaron un fracaso, y, aunque estuvo prometida a Kevin Trawick, nunca llegó a celebrarse la boda. Aunque no creemos que la rubia esté mucho tiempo sola, ya que unos días le han bastado para subir una foto con un chico que no está nada mal. ¡Así sí!