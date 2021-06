Britney Spears revela que lleva un DIU puesto en contra de su voluntad

Britney Spears es una de las artistas más conocidas a nivel mundial. Lleva desde los años noventa siendo la princesa del pop. Aunque en los últimos años, el caso de su tutela legal se ha convertido en un habitual de las redes sociales y la artista ha tardado hasta ahora para dar su testimonio más personal ante un juez.

La cantante es madre de dos hijos adolescentes, Sean Preston y Jayden, fruto de su relación con el actor y modelo Kevin Federline. Actualmente mantiene una relación sentimental con el actor, Sam Asghari, desde que se conocieron en 2016 y que ha mostrado su apoyo en la época más complicada de Britney.

Desde el año 2008, y después de todos los problemas mentales que tuvo, la cantante ha estado viviendo bajo una tutela en la cual su padre, Jamie Spears, ha sido la persona encargada de controlar toda su vida, desde sus decisiones personales hasta sus aspectos económicos y financieros. La tutela fue impuesta porque la artista había sufrido un colapso nervioso ante los ojos de todos, quién no recuerda cuando se rapó la cabeza frente a los paparazzis...

Pero en los últimos tiempos, se ha creado un movimiento, #FreeBritney, para ayudar a la artista a retomar el control de su vida. Además, a comienzos de este año un documental sobre el caso de Britney salió a la luz, donde cada vez más seguidores y famosos han respaldado el movimiento.

Recientemente, la exjueza del programa 'The X Factor' ha comparecido frente a la jueza Brenda Penny para solicitar poner fin a su sufrimiento. Fue la propia cantante quien pidió hablar por Zoom porque "quiero recuperar mi vida". "No estoy contenta. No puedo dormir. Estoy enojada y deprimida. Lloro todos los días", exclamó Britney en un apasionado testimonio.

También afirmó que no tiene libertad para hablar con la prensa, dar entrevistas, casarse o formar una familia junto a su actual pareja. Con respecto a la custodia de sus hijos, Britney tiene desde 2019 un treinta por ciento para poder verlos sin supervisión.

A lo largo de su emocionante testimonio, la cantante quiso compartir una de sus declaraciones más impactantes: "Tengo un DIU (dispositivo intrauterino) en mi cuerpo en este momento que no me deja tener un bebé, y mis tutores no me dejan ir al médico para que me lo quite".

Mientras que la artista desvelaba datos sobre su vida, que ha calificado como 'abusiva', su pareja publicó en su Instagram un Stories de una foto donde posaba con una camiseta que decía "Free Britney".

Sam Asghari da apoyo a su novia, Britney Spears, al llevar una camiseta 'Free Britney' | Instagram Stories de Sam Asghari

Britney afirmó: "Señoría, mi padre y todos los involucrados en esta custodia, incluida mi representante, que tuvo un papel clave en mi castigo, deberían estar en prisión".

Por parte del equipo legal del padre de Britney, se han negado a responder al explosivo testimonio de Britney para "preservar su privacidad".

