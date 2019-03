A Britney Spears le retiran el móvil para que no envíe fotos subidas de tono

La familia y los amigos más allegados a Britney siguen muy, muy preocupados por el estado anímico de la cantante. Tras pasar una mala racha, parece que Spears ha levantado cabeza y triunfa con su actual gira.

Pero para que la princesita del pop esté así de bien los suyos tienen que estar muy pendientes de todos sus movimientos. A la’custodia’ legal que tiene su padre desde 2008 para controlar todos sus movimientos se suma un nuevo dato: ¡Britney tiene confiscado el móvil!

Sí, sí. Muchos pensaréis en su Twitter, Facebook,... nada, chicos, que ella no es quien decide lo que se sube y lo que no. Al parecer, tras las declaraciones de su ex guardaespaldas, el cual afirmó que la cantante le enviaba fotos subiditas de tono, y las supuestas imágenes de Britney que pulularon por Internet hace unos meses..., los suyos han decidido que no vuelva a recaer y cometa los mismos errores.

Por eso, el móvil de la cantante está controladísimo por su gente. Entre ellos, como no, su chico y representante, Jasón Trawick, el cual ha sido una gran ayuda para el cambio radical que ha sufrido la vida de Britney Spears.