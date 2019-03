Britney Spears posa para una revista, previo paso por Photoshop

LA CANTANTE, ¿RETOCADA EN LAS FOTOS?

Britney Spears está que no para desde que publicó su último disco. Por eso no deja escapar ninguna oportunidad de aparecer en las revistas. Y lo hace fenomenal, pero no sabemos si todo el mérito es suyo o si, como es el caso, Out Magazine, abusó del Photoshop. Te mostramos la sesión fotográfica de la cantante para la revista y otra más, al natural para que decidas por tí mismo.