Britney Spears necesita una doble para su último videoclip

LANZARÁ SU ÁLBUM EN MARZO

Britney Spears no ha hecho más que crear expectativas sobre el video de su último sencillo, ‘Hold it against me’. Pero ahí no queda la cosa y es que ahora se dice que ella no aparece en todo el videoclip, sino que una doble de la cantante se habría encargado de los pasos más complejos de la coreografía.