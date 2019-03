Britney Spears: "La mejor relación que he tenido ha sido con mis hijos"

Aunque Britney Spears no ha desistido en el intento, parece que a la cantante le cuesta encontrar pareja.

Britney ha protagonizado un amplio reportaje para la revista Marie Claire en el que ha confesado que la mejor relación que ha tenido en su vida es la que mantiene con sus hijos. Sean, de 10, y Jayden, de 9, han sido los mejores apoyos para la artista con sus problemas de ansiedad.

Britney Spears para Marie Claire | Marie Claire

Con ellos, Britney ha descubierto que no necesita a nadie a su lado para sentirse feliz: "He pasado por muchas cosas y he llegado a ese punto en el que me siento bien estando sola. La mejor relación que he tenido es con mis hijos. A mis hijos no les importa si todo no es perfecto, no me juzgan".