Britney Spears se encuentra en una etapa muy feliz tras haber pasado un duro bache cuando tuvo que ingresar en una clínica de salud mental hace tan solo unos meses. Ahora, la cantante ha querido mostrar con todos sus seguidores lo contenta que está y cómo está disfrutando de sus vacaciones en Disneyland con sus hijos.

Una fotografía que ha sorprendido mucho a los fans de Britney, y es que sus dos hijos Sean Preston y Jayden Federline están muy pero que muy mayores, Sean tiene ya 13 años y Jayden 12, y su madre no puede estar más orgullosa de ellos, tal y como ha mostrado a través de Instagram.

"Gran día en Disneyland…¡No me acordaba de lo mojada que acabas en la montaña splash! Madre mía… De todas maneras mis hijos están muy mayores ya y no quieren hacerse fotos nunca… ¡Por eso me he quedado loca hoy cuando me han dicho CLARO! ¡Que gran sitio!", ha escrito la cantante de 'Toxic' en su perfil de Instagram.

Una imagen donde se puede ver a Britney con sus dos pequeños que ya no son tan pequeños. Y es que ahora que ya se van haciendo dos hombrecitos, se puede ver como Sean, el hijo mayor, cada vez se parece más a su padre Kevin Federline, mientras que Jayden tiene los rasgos de su madre.