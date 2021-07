Britney Spears estalla contra los “hipócritas” que la apoyan ahora, pero la ignoraron en sus peores momentos

Britney Spears ha decidido dejar de ocultar las cosas que le molestan. Ya pudimos escucharla hablar bien claro en el juicio por su tutela legal, y ahora vuelve a hacerlo en su cuenta de Instagram.

En esta ocasión, ha decidido hablar sobre aquellas personas que nunca la apoyaron hasta que se desató el drama legal. Ayer mismo, la cantante subió un post a su cuenta de Instagram, en la que se puede leer: “nunca olvides a las personas que te ignoraron cuando las necesitabas, ni a quienes te ayudaron incluso antes de que se lo pidieras”. Pero la indirecta no se queda solo ahí. En la descripción de la publicación, Britney Spears se queja de todas esas personas de su círculo más cercano que la están apoyando ahora, a través de mensajes en las redes sociales, pero no estuvieron ahí para apoyarla cuando más lo necesitaba.

“No hay nada peor que cuando las personas más cercanas a ti nunca aparecieron, y ahora publican cosas sobre tu situación, pidiendo apoyo” pero la cantante no terminó ahí, siguió diciendo “Como se atreven las personas a las que más quieres a decir nada… cuando ni siquiera me echaron una mano en el momento… como se atreven a decir públicamente que ahora sí les importo… ¿Acaso me echasteis una mano cuando sentía que me ahogaba?”

La cantante no ha querido señalar a nadie en concreto, pero sí ha afirmado “Si estás leyendo esto y sabes quién eres... y además tienes el descaro de decir algo acerca de mi situación simplemente para “lavarte la cara” y darte publicidad ante la gente, si vas a publicar algo… por favor para”. Ante estas palabras, son muchos los que están asumiendo que van dirigidas a un miembro de la familia en concreto, aunque son muchos los que se han pronunciado a favor de Britney

Spears.

Esta publicación llega tan solo unos días después de que Britney Spears consiguiera su primera victoria en el juicio: Podrá elegir al abogado que la representará.

...

Seguro que te interesa...