Britney Spears enseña un pezón en medio de una actuación

Viniendo de Britney Spears no nos sorprende mucho, y es que ya ha sido protagonista de numerosos escándalos por las malas pasadas que le han jugado los provocadores looks con los que se sube al escenario. Pero parece que el último ha encantado a los usuarios de las redes sociales y está corriendo como la espuma por Internet.

Aunque la cantante no está cosechando muchos éxitos con su último proyecto musical, está dejándonos momentos para el recuerdo. Hace unos días veíamos como perdía la falda y continuaba actuando, pero lo último ha sido aún mucho mejor. En su actuación en Las Vegas acabó enseñando un pezón mientras interpretaba su exitosa canción 'Work Bitch', pero hizo eco de su profesionalidad y experiencia sobre los escenarios y ni se inmutó, continuó cantando. Aunque no podemos apreciarlo con claridad, parece que fue cosa de uno de sus bailarines que tiró de donde no debía y dejo el pecho de la cantante completamente al descubierto.