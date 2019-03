Britney Spears, ¿drogadicta, exhibicionista y hurgadora de nariz?

Más de 7 millones de euros es lo que pide uno de sus antiguos guardaespaldas de Britney Spears a la cantante por daños psicológicos. Los documentos de la demanda se han filtrado y gracias a ellos podemos hacernos eco de algunas conductas que, al parecer, mantuvo la cantante con su equipo de vigilantes. Y ahí van: Fernando Flores alega que la Princesa del Pop 'tomaba drogas, se desnudaba y se metía el dedo en la nariz frente a su guardaespaldas'.

Flores le denuncia por acoso sexual ya que, en más de una ocasión, se ponía en pelotilla picada y le empujaba a su cuarto para que le dieran al tema. Será que se le grabó a fuego la canción en la que cantaba ‘It´s britney, bicht!‘

Además también habla de los malos hábitos de la cantante. Por un lado, las mezclas de drogas que se preparaba y, por otro, los malos hábitos de higiene que incluían no ducharse ni lavarse los dientes, emitir ventosidades a diestro y siniestro y hurgarse la nariz. Por no hablar de que no usaba desodorante... ¡Pero qué cochinota! El guardaespaldas afirma que Britney es mentalmente inestable y pedía que la llamaran Jennifer o Queen Bee (Reina Bee). ¿Por qué Jennifer? Esto sí que no hay quien lo entienda...

Como balance final: depresión, daños psicológicos, ataques de ansiedad e insomnios. Todo eso es lo que dice haber pasado Fernando Flores sin cobrar un plus de riesgo... ¡el pobre!

No es la primera vez que un guardaespaldas se queja de la cantante, así que sus abogados ya tienen experiencia en defenderse. Por el momento ya han negado las acusaciones.

Ay Britney, siempre en el centro del huracán...