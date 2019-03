Britney Spears decide modificar su testamento para proteger a sus hijos

Britney Spears ha puesto a trabajar a sus abogados para modificar su herencia y de esta manera proteger a sus dos hijos, Sean y Jayen, en un futuro. Según informa el portal TMZ, la artista no quiere que sus hijos puedan disponer de toda su fortuna cuando cumplan los 18 años si ella llegarsa a fallecer. Spears considera que con 18 años no tienes la suficiente madurez como para hacerse con tantos millones de dólares.

Es por ello que ha solicitado la creación de un fideicomiso para sus niños, esto significa que no podrán acceder al total del patrimonio de la estrella pop hasta que no tengan 35 años. Pero a los 25 sí tendrán acceso a una parte más de dinero, aunque no al completo. Esta decisión ya está tomada y solo queda esperar que el juez le permita llevar a cabo estas modificaciones.

Puede que la cantante haya pensado que es lo mejor para ellos basándose en su experiencia personal. Recordemos que Britney saltó a la fama cuando aún era una niña, una fama que la llevó a tener problemas con el alcohol y las drogas siendo detenida en varias ocasiones.

Pero, sin duda alguna, lo que le ha llevado a tomar esta decisión es el gran susto que se llevó después de que hombre le atacase sobre el escenario hace tan sólo unos días cuando estaba en pleno concierto.