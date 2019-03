Britney Spears se convierte en una mujer fatal para su nuevo trabajo musical

Han pasado los años pero tras ver estas sugerentes fotografías parece que la cantante se va a levantar, hacerse dos coletas y volver a cantar “hit me baby one more time”. Atrás quedaron los años en los que Britney Spears correteaba por los escenarios con faldas de tablas, espíritu angelical y deseos de castidad.

Matrimonios repentinos, hijos precoces, divorcios, juzgados y fiestones hasta el amanecer... fueron la perdición de quien se hizo llamar ‘la princesa del pop’. Se rapó la cabeza, fue a rehabilitación, engordó a base de hamburguesas y una vida alejada de los escenarios.

Encontró pareja, volvió a luchar por cuidar a sus pequeños y decidió retomar su carrera musical. Fruto de ese esfuerzo: extensiones al canto, estricta dieta, viajes de lujo con su noviete y mucho photoshop.

Así ha comenzado la nueva gira de conciertos en los que Britney Spears pretende lavar su deteriorada imagen. Las nuevas fotos de promoción de su último trabajo salen a la luz. Vemos a una Brit más sexy y elegante de lo que acostumbrábamos a ver paseando en chándal en busca del chollo y de la rebaja en los grandes almacenes.

Deja claro que ha pasado página y que quiere volver a recuperar su título de ‘princesa del pop’ y es que nada queda ya de la adolescente que se alzó con el número uno de la música en numerosas ocasiones siendo la sensación del momento.