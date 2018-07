Britney Spears confiesa que Brad Pitt es su amor platónico

Todos tenemos un amor platónico, un amor especial que es oír hablar de él o de ella y nuestro cuerpo empieza a temblar. Pues esto también le pasa a Britney Spears, pero ¿con quién?

La cantante ha revelado al portal de noticias E! News que Brad Pitt es el gran amor de su vida: "Brad Pitt siempre ha sido mi amor platónico, simple y llanamente porque es Brad Pitt".

Además Britney confesó cómo se sintió la primera vez que coincidió con él en la entrega de los Teen Choice Awards: "Creo que la vez que más impresionada me he quedado al conocer a uno de mis ídolos fue cuando estuve con Brad Pitt. Por aquel entonces tenía un pelo larguísimo, y en cuanto le reconocí empecé a sentir que me moría".

"Salí corriendo hacia él en tacones, como una auténtica idiota, y cuando llegué le dije directamente: 'Oh Dios mío, soy tu mayor admiradora'. Perdí la dignidad durante unos segundos, actué como una niña de cuatro años. Ha sido uno de los momentos más embarazosos de mi vida, pero es que es el hombre más sexy del planeta. Al final conseguí una foto y un autógrafo", confesaba la cantante al citado medio.