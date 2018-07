Britney Spears comparte su secreto para lucir un cuerpazo sin renunciar a su comida favorita

Britney Spears llegó a la fama hace 15 años con el lanzamiento de su primer álbum y nos dejó a todos maravillados con su belleza y su cuerpazo. Hoy, a sus 34 años y con una vida estable, la cantante se conserva maravillosamente bien después de haber pasado unos años malos debido a sus deslices con la droga y el alcohol.

La artista no duda en compartir día sí y día también fotos en bikini en sus redes sociales, en las que demuestra lo orgullosa que está de su cuerpazo. Eso sí, Britney ha confesado en una entrevista para E! News que su truco para conseguir estar en plena forma no es privarse de sus alimentos preferidos, sino entrenar duro cada día.

"Me encantan los tacos, la pizza y los helados. Y también me encantan las Oreo", contó. Sin embargo, estos caprichitos no serían posibles sin un trabajo físico continuo que deja a la cantante exhausta: "Corro un montón, nado un montón y también bailo un montón. Ayer tuvimos un ensayo de tres horas", explicó.

¡Y no lo dudamos! Pues de vez en cuando Spears comparte imágenes y vídeos de sus entrenamientos en las redes sociales, como por ejemplo el que hemos podido ver esta semana, donde aparece junto a su manager Larry Rudolph haciendo 30 flexiones. ¡Work hard!