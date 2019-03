Britney Spears con un careto que da miedo por las calles de Los Ángeles

No, no Britney Spears no ha cambiado. Si hace días la cantante paseaba por Londres con un look de lo más formal y reformado, ahora ha vuelto a caer en las pintas guarrillas a las que nos tiene acostumbrados.

Con pintura sin quitar de los ojos, despeinada, en sudadera y chupando de una pajita por las calles de Calabasas, Britney ha vuelto a la que era antiguamente, a esa mujer a la que arreglarse no le importa ni un peine. Y por su pelo vemos que los peines le gustan más bien poco.

No sabemos si la cantante tuvo una mala noche o es que fue tan buena que su cara demuestra las consecuencias de un gran jolgorio. Lo que sí sabemos es que Britney vuelve a ir con unas pintas y un careto que madre mía. ¿¿¿No tendrá espejos en casa???