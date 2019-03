Britney Spears se atreve a cantar sin playback durante su concierto en Las Vegas

Britney Spears ha dado un concierto en las Vegas, un espectáculo donde ha dejado a todo el público allí presente sin palabras. La cantante ha sido criticada en muchas ocasiones por los medios de comunicación de usar playback y nunca cantar en directo. La última vez que se pudo ver a la intérprete de 'Oops!...I Did It Again' cantando sin pista vocal fue en su gira 'Circus' en 2009.

Ante estas críticas la cantante no ha dudado ni un segundo y en medio del espectáculo ha gritado: "En un momento, los medios te destrozan y es algo realmente horrible, pero al otro te ponen en la cima del mundo. Soy una chica del sur y me gusta ser honesta, así que démosles a esos hijos de.... algo de lo que hablar", gritó la princesa del pop.

En ese momento el público enloqueció y la artista comenzó a cantar 'Something to talk about you' de Bonnie Ritt sin ningún tipo de ayuda, en directo. Los fans de Britney que no faltaron al concierto lo grabaron todo y lo subieron a las redes sociales para que todos pudiéramos ser testigos de este momentazo y mira fue el resultado...