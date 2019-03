Un Dj británico compra sin darse cuenta un autobús tras una noche de fiesta en Ibiza

Un Dj británico que se encontraba de vacaciones en Ibiza, en el complejo hotelero Ushuaia, compró sin darse cuenta un autobús cuyo precio asciende a 28.500 libras (o lo que es lo mismo: 33.800 euros). Nadie sabe si fue el alcohol o la mala suerte de tener el móvil en el bolsillo, pero lo cierto es que ese autobús ya tiene nuevo propietario.

Dave Little estaba con su novia disfrutando de la fiesta, cuando a media noche decidieron abandonar las lujosas instalaciones. La sorpresa llegó cuando cogió su móvil para llamar a un taxi y vio el mensaje que le decía que a las 00:03 horas había adquirido un Scania Irizar Century de 53 plazas. "What the fuck", expresó el Dj.

"Todavía no puedo creer lo que hice anoche en Ibiza", comenzaba diciendo el británico en su perfil de Facebook, donde quiso compartir con todos sus amigos esta divertida historia (aunque a él no le hizo mucha gracia).

"Estaba en Ushuaia ayer por la noche, absolutamente disfrutando de los placeres de la vida, sin ninguna preocupación. Cuando salí de la discoteca, cogí mi teléfono del bolsillo y me di cuenta que había comprado un gran autobús de 30.000 libras… ¡Qué cojones! En realidad no puedo creer que esto esté pasando. ¡Ibiza arruina vidas!", seguía escribiendo.

Eso sí, el chico ha demostrado que sentido del humor le sobra, porque para concluir acabó con una posdata de lo más divertida: "¿Alguien quiere comprarme el autobús a mí?".