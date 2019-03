Briana Jungwirth impide que Louis Tomlinson vea a su hijo

Todo parecía felicidad y cordialidad entre Briana Jungwirth y Louis Tomlinson. Pero la estilista, ha cambiado de actitud y no quiere que el cantante disfrute de su hijo. Según el medio TMZ, la exnovia de Tomlinson no quiere compartir la custodia con el cantante, es más, prohíbe que él One Direction visite a Freddie. ¿Tendrá celos del cantante?

Desde que Briana diese a luz, los comentarios negativos hacia a ella no han parado. Incluso, han llegado a decir que es una mentirosa y que no ha sido madre. Jungwirth zanjaba la polémica con unas declaraciones en las que afirmaba que no iba a permitir que le empañasen la felicidad del momento que está viviendo. Pero parece, que ella sí está dispuesta a que Tomlinson tenga una recién estrenada paternidad complicada y difícil.

Según el portal TMZ, el cantante estaría dispuesto a tomar acciones legales si la situación no cambia e incluso pedir la custodia del bebé. A pesar, de que Tomlinson se está volcando con Briana. Recordemos que le buscó una casa en una de las zonas más lujosas de Los Ángeles, incluso el cantante se ha mudado cerca para poder pasar el mayor tiempo posible con su hijo. ¿Qué pensarán los fans del cantante de la situación? Seguro que no dudan en mostrarle todo su apoyo.