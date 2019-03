Briana Jungwirth, de compras para el bebé junto con los padres de Louis Tomlinson

Ha pasado un tiempo hasta que hemos podido volver a ver a Briana Jungwirth. La joven ha decidido seguir con su embarazo y luce tripita en un centro comercial de Los Ángeles. Una barriga que va creciendo y que hace evidente la futura paternidad de Louis Tomlinson aunque a muchos fans les cueste asimilarlo.



Pese a que Louis se mantenga al margen de tener una relación con la futura madre de su hijo o hija, el cantante no se desentiende del mantenimento económico ni de su inmediato papel como padre.



Últimamente Louis se muestra más distante con Briana porque se rumorea que el cantante está más pediente de la actriz Danielle Campbell, protagonista de 'The Originals'. Louis dejó claro que no quería ser pareja de Briana por lo que descarta darle la espalda al amor. Parece que su inminente parternidad no servirá de impedimento al cantante para buscar una nueva pareja. El bebé de Louis y Briana está a la vuelta del nuevo año, se espera que el nuevo miembro en la familia Tomlinson llegará a finales de enero o a principios de febrero. ¡Seguro que los padres primerizos deben de estar nerviosos y con ganas de conocerle!