La bodega de Sting, el exvocalista de The Police, investigada por explotar a refugiados

ENTRE 30 Y 40 PERSONAS ESTABAN CASI COMO ESCLAVOS

La policía italiana está investigando una red de mafiosos que contrataban ilegalmente a inmigrantes sin papeles y los explotaban mediante largas jornadas de trabajo: unas 15 horas al día y por 4 euros la hora. Una de las bodegas que se está investigando es la de Il palagio, propiedad del exvocalista de The Police: Stewart Copeland, más conocido como Sting. Sin embargo el fiscal, Antonio Sangermano, ha estimado que el británico "no tenía conocimiento de este hecho", por lo que no es sospechoso de ser el responsable de la contratación ilegal.