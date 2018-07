Bobby Brown: "La primera vez que vi a Whitney Houston esnifar cocaína fue el día de nuestra boda"

Hace algo más de cuatro años desde que Whitney Houston fue encontrada inconsciente en la bañera de su suite en el hotel Beverly Hilton en Beverly Hills. Ahora, el que fuera su marido, Bobby Brown, ha publicado sus memorias bajo el título 'Every Little Step' y habla sobre el tiempo que pasó junto a su querida esposa y de su adicción a las drogas.

Una de las historias más impactantes es la que cuenta acerca el día de su enlace: "La primera vez que vi a Whitney esnifar cocaína fue el día de nuestra boda", ha relatado en una entrevista con ABC News. Antes de la boda, Bobby estaba tan nervioso que decidió romper la tradición y asomarse a la habitación donde estaba arreglándose la cantante, momento en el que la vio "encorvada sobre una mesa de despacho esnifando una raya de cocaína". Ella le ofreció y ante su negativa le aclaró que necesitaba un tiro porque estaba "nerviosa".

Eso sí, Brown ha asegurado que Whitney "se hizo a las drogas" y que "ella siempre dijo que sabía controlarlas". Lo que también ha dejado claro ha sido que "no fui yo quien la inició en el mundo de las drogas", como mucha gente piensa. "Yo no fui la causa y que haya gente que lo piensa me hace sentir muy mal. Los que nos conocían, los que pasaron tiempo con nosotros, saben lo felices que éramos cuando estábamos juntos", ha sostenido decepcionado.

Finalmente, Bobby ha querido esclarecer que amaba a Houston con locura y que siempre la echará de menos: "Sigo enamorado de ella y lo estaré el resto de mi vida. Siempre voy a tener esa sensación hacia ella porque era la única persona que me conocía de verdad". ¡Qué emotivo!