Blake Shelton prohíbe a Gwen Stefani escuchar la música de su ex Miranda Lambert

Hace un año, el representante del cantante Blake Shelton confirmó a la publicación E!News que los compañeros del programa The Voice, Blake Shelton y Gwen Stefani, eran pareja. Noticia que no sorprendió a Miranda Lambert, la expareja de Blake, que consideraba que coqueteaban mucho en el plató. Lambert y Shelton pusieron fin a su relación de forma tormentosa y el cantante no quiere saber nada de ella, ni tan siquiera escuchar su música.

Se considera que el disco que ha sacado Miranda el pasado día 18 de noviembre, es la forma de vengarse de su ex marido y su nueva novia. Ha tenido una gran aceptación entre los críticos de la música, pero a Shelton parece que no le gusta nada que venga de su exmujer y ha prohibido que se escuche. "Ella no la ha escuchado todavía porque Blake Shelton vive actualmente en su casa de Beverly Hills mientras graba The Voice en Los Ángeles y él tiene una regla: la música de Miranda Lambert no se toca nunca", ha confirmado una fuente a In Touch.

El restrictivo Blake no permite que Gwen escuche la música de Lambert. Se cree que es porque algunas de las canciones puedan estar relacionadas con él, y el cantante de country quiere evitar que llegue a oídos de su actual pareja, pero aun así tiene que ser Stefani quien decida lo que escucha, aunque al parecer, es muy comprensiva con todo lo relacionado con Miranda porque ella también vivió una difícil ruptura con Gavin Rossdale. Esta determinación que ha tomado Shelton ha despertado muchas críticas.