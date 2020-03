Aunque hay veces que cuesta encontrar la naturalidad en Instagram, también existen fuertes tendencias en la red que luchan contra estos estereotipos. Después de body positive, ha surgido otra tendencia contra la que muchos luchan: el body shaming. Una corriente que lucha por desprenderse de esa vergüenza que en ocasiones sentimos hacia nuestro cuerpo. Y la última celebrity en sumarte a acabar con el body shaming ha sido la famosa cantante Billie Eilish… ¡Y no lo ha hecho de cualquier forma!

Tras hacerse con cinco Premios Grammy, la cantante ha comenzado una gira mundial.

Una gira que ha comenzado en Miami, y donde la cantante aprovechó una pausa para lanzar un importante mensaje. Después de las muchas críticas que ha recibido por su cuerpo, Billie Eilish decidió que era el momento de demostrar que ella no se avergüenza de su cuerpo desnudándose delante de todos.

"Tú tienes tus opiniones sobre mis opiniones, sobre mi música, sobre mi ropa y sobre mi cuerpo. Hay gente que odia lo que me pongo, hay gente que me felicita por ello, algunos lo usan para burlarse de los demás, otros lo usan para burlarse de mí, pero siento que siempre me estás mirando y por eso nada de lo que hago permanece escondido", se escucha decir a la joven cantante a través del vídeo que ha circulado por redes.

Donde continúa diciendo: "¿Te provocan mis hombros? ¿Lo hace mi pecho? ¿Quizás mi tripa? ¿Y mis caderas? ¿No te gusta el cuerpo con el que he nacido? Si llevo ropa cómoda, no soy una mujer. Si me la quito, soy una zorra. Y aunque nunca has visto mi cuerpo sigues juzgándome por ello. ¿Por qué? Hacemos suposiciones sobre la gente basadas en su talla. Decidimos quiénes son y qué se merecen. ¿Qué significa eso? ¿Acaso mi valor se basa en tu percepción? ¿O será que la opinión que tienes sobre mí no es responsabilidad mía?".

Un mensaje que ha sido de lo más aplaudido por parte de sus fans.