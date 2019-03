Big Sean pide perdón a Naya Rivera tras romper con Ariana Grande

¡Nunca es demasiado tarde para pedir perdón! Eso es lo que ha tenido que pensar Big Sean, el rapero ha decidido pedir perdón a Naya Rivera tras romper con ella por Ariana Grande.

A pesar de que Naya ya ha rehecho su vida (se ha casado junto a Ryan Dorsey y está esperando su primer hijo, Big Sean quiere disculparse con su ex por el daño que le hizo públicamente. Y es que recordemos que después de romper con Naya, Big escribió la canción 'I Don’t F— With You', en la que hablaba duramente sobre ella.

"Sean se ha acercado a Naya desde su separación con Ariana. Él tiene algunos remordimientos acerca de cómo se portó con ella, además de insultarla públicamente, y ahora está tratando de hacer las paces", revelaba una fuente del rapero al portal HollywoodLife.com.