Big Sean llama a su ex Naya Rivera "zorra loca" en su nueva canción 'I Don't F**k With You'

La canción ha sido producida por Kanye West

Big Sean se ha quedado bien a gusto en su nuevo tema 'I Don't F**k With You'. El rapero insulta abiertamente a una chica que le dejó, y por la que sólo siente desprecio y malos recuerdos. Todo indica a que se trata de su ex, Naya Rivera, la actriz con la que estuvo comprometido durante seis meses. En el tema se pueden escuchar insultos como "zorra loca" o "zorra estúpida", entre otros. Desde luego, se nota el rencor en la voz de Big Sean...