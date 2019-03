Big Sean canta sobre las partes más íntimas de Ariana Grande

Big Sean está de estreno con un tema que no sólo es bueno, es ardiente, y en él habla sin tapujos de la guapa Ariana Grande y por qué no, también de su ex pareja Naya Rivera.

El rapero ha utilizado su nueva canción para dedicársela a su chica. Pero no es un tierno tema de amor, sino que en él Big habla de las partes íntimas de la cantante. En una parte del single Sean canta estrofas como estas: "Hombre, ella tiene la vagina es la más ajustada".

Considerando que Ariana es su actual amor, no sería descabellado pensar que la parte de la canción en la que salen a relucir los genitales de una mujer se la estuviese dedicando a Ari. Y es que en 'Blessings', Big Sean hace referencia clara al cuerpo de Ariana, pero no de una parte que todos veamos...