Big Sean y Ariana Grande confirman una relación seria con planes de futuro

PROYECTOS DE BODA E HIJOS

Big Sean y Ariana Grande están más 'in love' que nunca. Si bien supimos hace unas semanas que el mundo de Ariana giraba en torno a Big Sean, el rapero no ha dudado en aclarar las dudas que han surgido en cuanto a su posible 'bodorrio'. La pareja de momento no se casa, aunque es cierto que no lo descartan. Según una entrevista en Larry King Now, Sean afirmaba que tienen planes de futuro que incluyen boda y familia. ¡Ole y ole!