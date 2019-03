Bieber pide a Willow Smith compartir su gira europea

El Twitter de Willow Smith ha dado la noticia: "Tengo noticias, mi hermano mayor, Justin Bieber, me ha invitado a su gira europea en marzo. Estoy emocionada! Puede que deje venir a mi hermano Jaden", explica en la entrada.

En abril vendrían a Madrid y Barcelona, pero no sería la primera vez que hacen algo juntos. En octubre Justin invitó a Willow a cantar en uno de sus conciertos. Hicieron el éxitazo de ella, 'Whip my hair'.

La hija de Will Smith tiene diez años, pero habla como si fuera más mayor: "Me gustaría ser una artista muy conocida, tan grande como Lady Gaga. Más grande. Me gustaría ser una gran estrella de rock", ha confesado la pequeña.

Justin Bieber también ha colaborado con el hermano mayor de Willow, Jaden. Con él hizo una canción para la película que precisamente interpretaba el primogénito de Will Smith.