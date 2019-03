Bieber enloquece a las abuelas

El cantante es, como podemos comprobar, ídolo de jovencitas... y no tan jóvenes. Fue en la premiere de su película Never say Never cuando esta graciosa abuelita se plantó en medio de la alfombra púrpura de la entrada al AMC de Toronto para darle un buen par de besos.

Lo que no se esperaba Justin es que la cámara le pillara justo cuando ponía cara de agobio ante el efusivo achuchón y gesto de cariño de su fan. ¡Qué envidia para las demás! Aunque no sabemos si también para Selena Gómez que, tal y como el canadiense ha confesado es “sólo una buena amiga”.

¿Seguirá recibiendo muestras de cariño tan intensas cuando su voz cambie? El paso de la pubertad es algo que, al parecer, preocupa a Justin Bieber que, a sus 16 años, ha dicho que ya “le está cambiando el tono”, aunque trabaja con su profesor para ir modulando la voz conforme vaya cumpliendo años... Es lo que tiene hacerse mayor.