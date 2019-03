Beyoncé tuitea por primera vez ante más de tres millones y medio de seguidores

Lo que genera Beyoncé, pocas celebrities pueden generarlo. Y no nos estamos refiriendo a los millones de discos que vende, no; ni a los miles de fans que se agolpan en sus conciertos para ver cómo mueve las caderas, no; nos referimos a las millones de personas que siguen a la cantante en Twitter… ¡sin que la mujer de Jay Z hubiese tuiteado nunca!

Más de tres millones y medio de personas de todo el mundo esperando desde hace muchísimo tiempo a que la interprete de ‘Single Ladies’ dijese ‘mu’ en la red social… ¡Y ese momento por fin ha llegado! Algo que ha generado locura entre los más tuiteros y seguidores de la cantante.

“Hola mundo! Estoy muy emocionada por invitarles a mi nueva web. Hemos trabajo muy duro, y finalmente está lista para vosotros”. Este ha sido su primer y único tuit, acompañado de un característico “XO”, enviando besos y abrazos a sus fans.

¡Vamos! Millones de personas esperando a que la gran Beyoncé tuitease algo y cuando lo hace… ¿¡es publicidad pura y dura de su web!? Pero, ¿realmente será ella quien ha cogido los mandos de su portatil, teléfono móvil o lo que sea, para tuitear esto? ¿O habrá sido un pobre 'mandao'?¡Una foto, un comentario de lo que estás comiendo o si la niña te ha dado la noche, guapa! ¡Eso es lo que medio mundo esperaba! A todas las dudas planteadas se suma otra: ¿Seguirá tuiteando la cantante a partir de esto o volverá a hacer esperar a sus casi cuatro millones de seguidores para un segundo tuit? Esto es lo que tienen las grandes divas.