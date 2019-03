Beyoncé se pone a llorar en su último concierto en Lisboa al despedirse de su gira 'Mrs. Carter Tour'

Después de un año de gira y habiendo ido recogiendo éxitos y triunfos a lo largo y ancho de este mundo, Beyoncé se despide de su gira 'Mrs. Carter Tour'. Ha sido en Lisboa donde la diva del pop se ha despedido de todos sus fans hasta su próxima gira.

Allí en el país vecino, Beyon dio un emotivo discurso a su público. Tan emocionante fueron sus palabras que incluso la cantante se emocionó tanto que se puso a llorar ante todos sus seguidores.

"Enfocarme bien. Quiero que todos me vean" dijo Beyoncé. "Por si no lo sabéis, hoy hacemos 132 conciertos. Esta noche es el último de los conciertos de Mrs. Carter Show. Empezamos hace un año y ha sido todo un viaje. En este año hemos pasado muchísimas cosas juntos. La Super Bowl, el shooting de los vídeos, todos los conciertos. Cuando lo empezamos, mi hija ni siquiera caminaba. Sólo quiero que sepáis lo afortunada que me siento".

Además entre lágrima y lágrima, la cantante confesaba a sus fans: "Hoy estoy dando un espectáculo aquí llorando", añadía tras romper a llorar. "Gracias a todos de nuevo. Gracias por permitirme tener una carrera. Y cuando yo caigo, todos vosotros me levantáis. Cuando tengo hambre, me alimentáis. Sólo quiero daros mi luz, os dedico esta canción".