Beyoncé se pone cariñosa con su hermana Solange Knowles después de que esta pegara a su marido Jay Z en el ascensor

LA CANTANTE PUBLICA VARIAS IMÁGENES JUNTO A SU HERMANA EN INSTAGRAM

Cuando todavía no nos hemos recuperado de la de tortas que Solange Knowles le propinó a su cuñado de Jay Z en el ascensor el día de la gala del MET, y cuando todavía no podemos creernos que Beyoncé no mediara y se quedara tiesa en medio de la trifulca, ahora coge la cantante y publica varias imágenes junto a su hermanísma en Instagram en las que podemos verlas de lo más cariñosas. Todo ello después de que Solange haya borrado todas las imágenes que tiene con ella en su perfil menos una. ¿Qué está pasando aquí?