Beyoncé y Jay-Z firman un nuevo y millonario acuerdo postnupcial

Beyoncé y su marido, Jay-Z no dejan de estar en boca de todos. Esta vez, la pareja más rica y famosa del panorama celebritero ha vuelto a dar titulares debido a un nuevo acuerdo postnupcial que han decidido firmar para no pillarse los dedos si vuelven a atravesar otra crisis tan grave como la del año pasado.

La fortuna que ambos han cosechado con sus exitosas carreras está situada en torno a los mil millones de dólares, una cantidad que tiene que ser gestionada con cabeza en caso de divorcio. Si esto se produjera, Beyoncé sería la más beneficiada, pues recibiría un millón de dólares por cada hijo y un millón por cada año de matrimonio: a día de hoy se llevaría nueve millones, uno por su hija Blue Ivy y ocho por sus años de casados.

Los problemas de los artistas no están solo en su matrimonio. En los últimos días, la cantante se ha metido de lleno en una gran polémica por su aparición con un traje tradicional en el videoclip de 'Hymn for the weekend', el nuevo tema de Coldplay, que ha sido acusado de "apropiación cultural". Por su parte, Jay-Z ha sido demandado por Parlux Fragances por negarse a promocionar su propio perfume. ¡Vaya líos!