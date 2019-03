Beyoncé y Jay Z podrían separarse definitivamente después de su gira 'On The Run'

Desde que el 4 de mayo las redes sociales enloquecieran con el vídeo de la hermana de Beyoncé agrediendo con contundencia a Jay Z, la opinión pública ha empezado a dudar sobre si la "pareja perfecta" que forman Bey y el rapero es en realidad tan perfecta. La reacción de la diva ante el ataque de Solange sorprendió a todo el mundo, pues su pasotismo no era el propio de una mujer 'crazy in love' con su marido, tal y como nos venden en sus actuaciones y vídeos.

La gira mundial 'On The Run' en la que está inmersa la pareja está siendo un auténtico éxito pero son muchos los rumores que indican que la única relación que existe entre Beyoncé y Jay Z es la que se observa encima del escenario. Una relación ficticia que usan para mantener viva la imagen de pareja ejemplar con la que ambos ganan en torno a 1 billón de dólares.

Lejos de disimular los problemas matrimoniales, Beyoncé canta en el nuevo remix de su tema 'Flawless': “Por supuesto, a veces pasan cosas cuando hay mil millones de dólares en un ascensor” mientras propicia un buen número de versos que más de uno asegura que están dirigidos a Jay Z. Incluso durante la interpretación de una de las canciones de su gira, Bey ha cambiado la letra de un tema que trata sobre la infidelidad, para hacer referencia a los 12 años de relación que lleva con Mr. Carter. Y es que los rumores sobre una supuesta infidelidad del rapero están empezando a cobrar más fuerza que nunca. Hay varios nombres que se barajan, entre ellos el de Rihanna y Rachel Roy, aunque ésta última podría haber sido la causa del enfrentamiento entre Solange y Jay Z, pues la diseñadora se encontraba en la misma fiesta.

Según informan fuentes cercanas en Hollywoodlife, la pareja se aloja en hoteles separados, no duermen juntos y llegan a los ensayos y conciertos en coches distintos. 'On The Run' podría haberse convertido en la terapia de pareja con la que ambos estarían intentando reconstruir su matrimonio tras las infidelidades, pues la prioridad de la diva es que la hija que ambos comparten Blue Ivy, no crezca con unos padres separados.

Septiembre será el mes en el que finalice la gira mundial y hasta entonces, tendremos que esperar para saber si definitivamente pondrán punto y final a su relación o si por el contrario, continuarán unidos y siendo la pareja más rentable del siglo XXI.