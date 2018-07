Beyoncé gana el Premio Icono de la Moda en los CFDA: "Las grandes firmas no querían vestir a chicas negras y con curvas"

ORÍGENES HUMILDES Y DENUNCIAS SOCIALES

La noche de la entrega de premios de la Council of Fashion Designers of America 2016 estuvo llena de emoción. Beyoncé ganó el Premio Icono de la Moda y, al recoger el galardón, lanzó un discurso en el que habló sobre sus orígenes e hizo alguna que otra denuncia social. Así, la artista comentó que su madre fue la diseñadora de muchos de los trajes de las Destiny's Child ya que las grandes marcas no querían vestir a cuatro chicas negras y con curvas.