Beyoncé, después de marcarse un 'topless' se va de puenting a Nueva Zelanda

DESPUÉS DE UNA JORNADA CON IVY BLUE

¡Ella no quería ser menos! Beyoncé se une a la moda de enseñar carne fresca en las redes sociales, y es que si el resto de las celebrities lo han hecho, ¿por qué ella no?. Después de pasar una tierna jornada junto a su pequeña, Ivy Blue, Beyon decidió quedarse en 'pelotilla' picada en una hamaca al aire libre en su casa. Pero si no había tenido suficiente subidón de adrenalina, la cantante aprovechó su viaje hasta Nueva Zelanda, donde tenía concertado un concierto, para practicar puenting. Y es que Beyoncé no le tiene miedo a nada.