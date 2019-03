Beyoncé, desnuda y cubierta de glitter en el último número de Flaunt

Han sido muchas las celebrities que han protagonizado portadas de las más prestigiosas revistas cubiertas con glitter. ELLE no deja escapar la oportunidad cuando se presenta: Paz Vega, Elsa Pataky, Irina Shayk... También cubrieron su 'body' de este brillo mágico para colocarse delante del objetivo de una cámara.

Ahora, la revista Flaunt no ha querido ser menos y lleva a su último número a una Beyoncé Knowles bañada en purpurina y luciendo esas curvas que tan loco vuelven al personal. Unas imágenes que el fotógrafo Tony duran inmortalizó hace dos años pero que rescata ahora la publicación para unirlas a una entrevista de lo más sincera.

"He optado por mantener ciertos aspectos de mi vida privada", dijo. "Pero también me encanta compartir lo que me hace feliz, especialmente a través de la fotografía", podemos leer en las páginas de Flaunt a la vez que disfrutamos de una Beyoncé desatando su ‘african style’ y demostrando, una vez más, las ‘buenas razones’ por las que es una de las grandes divas del pop.